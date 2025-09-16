Monica Poli Luca Zaia difende Lady Pickpocket | Brava questo è amore per Venezia Nell' illegalità è chi ruba non chi filma Candidarla? Non se ne parla

VENEZIA - «Brava, veramente brava». Lo ha ripetuto più volte il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, questa mattina a Palazzo Balbi, guardando Monica Poli, al.

Borseggi a Venezia. Volantini contro 'lady pickpocket', Monica Poli sotto attacco: «Rovini gli affari di Venezia»

Lady pickpocket, volantini a Venezia contro Monica Poli: «Istiga alla violenza, i turisti non vengono più». Lei risponde così

Volantini contro la "lady pickpocket": a Venezia Monica Poli nel mirino dei borseggiatori

