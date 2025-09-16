Mondiali Volley maschile sconfitta per l’Italia col Belgio | giovedì partita decisiva contro l’Ucraina

Sportface.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’esordio vincente con l’Algeria, l’Italia cade a sorpresa col Belgio. Giovedì alle 15:30 serve la vittoria contro l’Ucraina. Un’ Italia sottotono, quasi irriconoscibile, quella che ha giocato nel match odierno contro il Belgio. Gli Azzurri di coach De Giorgi sono andati sotto due set a zero, riuscendo poi a recuperare dagli errori portando il match al tie-break.  Al tie-break, però, i belgi hanno ritrovato le energie fisiche e mentali perse nei set precedenti, imponendosi per 15-13 nel parziale finale. Una sconfitta bruciante e, soprattutto, pesante per gli Azzurri, che ora dovranno battere l’ Ucraina. 🔗 Leggi su Sportface.it

mondiali - volley

