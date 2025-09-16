analisi della sfida tra italia e belgio ai mondiali di volley. In occasione dei campionati mondiali di pallavolo, l’Italia si prepara ad affrontare una partita cruciale contro il Belgio, che rappresenta un vero e proprio banco di prova per la squadra guidata da Ferdinando De Giorgi. Dopo aver ottenuto una vittoria convincente all’esordio contro l’Algeria, i nostri rappresentanti si trovano ora a dover confermare le proprie ambizioni in un match che potrebbe determinare il primo posto nel girone. La sfida si svolge a Manila e rappresenta un momento importante per valutare la crescita della formazione azzurra in vista delle fasi successive del torneo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Mondiali volley Italia-Belgio: analisi, pronostico e come seguirla in diretta