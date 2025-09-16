Mondiali volley 2025 la classifica del girone dell’Italia | azzurri a rischio eliminazione!
L’Italia ha perso contro il Belgio nella seconda partita d’esordio ai Mondiali 2025 di volley maschile, cedendo per 3-2 a Manila (Filippine) al cospetto dei Red Dragons. La nostra Nazionale ha rimontato dallo 0-2, ma al tie-break non è riuscita a imprimere il necessario cambio passo e ha dovuto chinare il capo davanti al sestetto trascinato dallo scatenato bomber Ferre Reggers. I Campioni del Mondo sono incappati in un doloroso ko dopo il vittorioso esordio contro l’Algeria e ora sono a rischio eliminazione. Gli azzurri occupano il secondo posto nella Pool F con una vittoria (4 punti), alle spalle del Belgio (due vittorie, 5 punti) e davanti all’Ucraina (una vittoria, 3 punti) e all’Algeria (0 vittorie, 0 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it
