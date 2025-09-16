Mondiali pallavolo l’Italia cade contro il Belgio al tie-break

(Adnkronos) – L'Italia perde contro il Belgio in un match della seconda giornata del gruppo F dei campionati del mondo di pallavolo nelle Filippine, oggi martedì 16 settembre. A Quezon City gli azzurri cedono per 3-2 con parziali di 25-23, 25-20, 22-25, 21-25, 15-13. Per il passaggio agli ottavi di finale sarà decisivo il match.

In questa notizia si parla di: mondiali - pallavolo

