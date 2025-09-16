mondiali francia sorpresa dalla finlandia sorridono brasile argentina e iran filippine da favola

La quinta giornata del Mondiale di volley maschile regala colpi di scena e conferme. La sorpresa più grande arriva da Quezon City, dove la Francia campione olimpica cade al tie-break contro una generosa Finlandia (3-2), punita dai troppi errori e da un rendimento altalenante che costano caro a Ngapeth e compagni. Gli scandinavi, trascinati da Jokela, firmano un successo di prestigio che complica il cammino dei Bleus nel girone C, ora guidato dall’ Argentina, vittoriosa 3-1 sulla Corea. A Pasay City invece procede spedita la corsa del Brasile, che liquida in tre set la Repubblica Ceca e si conferma al comando del girone H, dove la Serbia ottiene la prima vittoria superando la Cina. 🔗 Leggi su Oasport.it

