Mondiali di volley l' Italia di De Giorgi si arrende al Belgio nel tie break
Prima sconfitta per l’Italvolley ai Mondiali nelle Filippine. Gli azzurri del ct De Giorgi, dopo aver battuto l’Algeria all’esordio, si sono arresi per 3-2 (25-23, 25-20, 22-25, 21-25, 15-13) al Belgio sul parquet della Smart Arena Coliseum di Quezon City nella seconda giornata del Girone F. Giannelli e compagni sfideranno l’Ucraina giovedì (ore 15.30 italiane) nell’ultimo impegno della. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Buona la prima per la Nazionale Italiana maschile di volley ai Mondiali di Manila 2025. Gli azzurri del ct De Giorgi hanno battuto l'Algeria con il punteggio di 3-0 (25-13, 25-22, 25-17). Nel primo set l'Italia ha dominato chiudendo sul 25-13, nel secondo c'è stat
