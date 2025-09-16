Mondiali di volley l' Italia di De Giorgi si arrende al Belgio nel tie break

Prima sconfitta per l’Italvolley ai Mondiali nelle Filippine. Gli azzurri del ct De Giorgi, dopo aver battuto l’Algeria all’esordio, si sono arresi per 3-2 (25-23, 25-20, 22-25, 21-25, 15-13) al Belgio sul parquet della Smart Arena Coliseum di Quezon City nella seconda giornata del Girone F. Giannelli e compagni sfideranno l’Ucraina giovedì (ore 15.30 italiane) nell’ultimo impegno della. 🔗 Leggi su Feedpress.me

