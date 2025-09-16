Mondiali di pallavolo Italia ko con il Belgio al quinto set

Italia ko con il Belgio in un match della seconda giornata del gruppo F dei campionati del mondo di pallavolo in corso di svolgimento nelle Filippine. A Quezon City gli azzurri cedono per 3-2 con parziali di 25-23, 25-20, 22-25, 21-25, 15-13. Per il passaggio agli ottavi di finale sarà decisivo il match di giovedì 18 settembre alle 15.30 contro l’Ucraina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mondiali di pallavolo, Italia ko con il Belgio al quinto set

