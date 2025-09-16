Mondiali di atletica quinta giornata da brividi per gli azzurri | Furlani Diaz Bruni e Riva sotto i riflettori

Oasport.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La quinta giornata dei Mondiali di atletica di Tokyo si annuncia come una delle più ricche di attese per l’Italia, con tanti protagonisti azzurri pronti a lasciare il segno. L’appuntamento clou sarà la finale del salto in lungo con Mattia Furlani, già campione del mondo indoor e bronzo olimpico, deciso a inseguire un podio che avrebbe il sapore della storia. In pedana anche l’esordio di Andy Diaz, campione europeo e della Diamond League, chiamato a difendere i colori azzurri in una qualificazione del triplo che promette misure da fuoriclasse insieme al compagno Andrea Dallavalle. Grande curiosità anche in pista, con l’Italia al via dei 200 metri maschili grazie ai due campioni olimpici della staffetta 4×100: Filippo Tortu e Fausto Desalu, pronti a misurarsi con il re della distanza Noah Lyles e con l’astro nascente Letsile Tebogo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Mondiali di atletica, quinta giornata da brividi per gli azzurri: Furlani, Diaz, Bruni e Riva sotto i riflettori; Mondiali di Atletica, il programma delle gare di mercoledì 17 settembre; Mondiali Tokyo: gli azzurri in gara mercoledì 17 settembre.

