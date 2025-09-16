Mondiali di atletica il programma di oggi | Sioli e Simonelli in gara orari e dove vedere in TV
Oggi, martedì 16 settembre altra giornata all'insegna dei Mondiali di atletica a Tokyo: l'Italia spera con Simonelli nei 110 ostacoli e con Sioli nel salto in alto. In chiaro le gare principali sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) e RaiSport. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
Mondiali di atletica 2025 a Tokyo: tutte le gare e i risultati LIVE
Mondiali di atletica, gli italiani in gara: il programma di oggi 15 settembre e come vederli in tv - 15:20 – 100m ostacoli Femminile, finale (in caso di qualificazione, Carmassi Carraro) ... Da corrieredellosport.it
Mondiali di Atletica, il programma delle gare e delle finali di oggi - È il giorno della finale del salto in alto maschile, con Sioli unico azzurro in gara. Secondo sport.sky.it