Mondiali di atletica giornata amara per gli azzurri | Simonelli fuori per 3 millesimi Sioli ottavo nell’alto

A Tokyo l'Italia non trova gioie nella quarta giornata iridata: il giovane Matteo Sioli chiude ottavo alla sua prima finale mondiale, mentre Lorenzo Simonelli manca la qualificazione per appena tre millesimi. Eliminato anche Edoardo Scotti nei 400. Una giornata difficile per l'Italia ai Mondiali di atletica. Nella quarta giornata della rassegna iridata in Giappone gli azzurri hanno dovuto fare i conti con un pizzico di sfortuna e con avversari di altissimo livello.