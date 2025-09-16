Mondiali di atletica giornata amara per gli azzurri | Simonelli fuori per 3 millesimi Sioli ottavo nell’alto
A Tokyo l’Italia non trova gioie nella quarta giornata iridata: il giovane Matteo Sioli chiude ottavo alla sua prima finale mondiale, mentre Lorenzo Simonelli manca la qualificazione per appena tre millesimi. Eliminato anche Edoardo Scotti nei 400. Una giornata difficile per l’Italia ai Mondiali di atletica. Nella quarta giornata della rassegna iridata in Giappone gli azzurri hanno dovuto fare i conti con un pizzico di sfortuna e con avversari di altissimo livello. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: mondiali - atletica
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
#Tokyo2025 Ai Mondiali di #atletica, oggi in gara, alle 13.35 (ora italiana) la finale del salto in alto maschile con il 19enne Matteo Sioli. Alle 13.40 circa, le semifinali dei 110 ostacoli con Lorenzo Simonelli. L’inviato #GR1 Daniele Fortuna https://raiplaysoun - X Vai su X
Ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo il 25enne svedese Armand Duplantis ha fatto il suo 14esimo record del mondo nel salto con l’asta maschile - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali atletica 2025 oggi, il programma della quarta giornata: gli orari e gli italiani in gara; Duplantis vince anche contro sé stesso, raggiunta quota 6,30m; Mondiali di atletica: Tokyo amara per Jacobs e Tamberi, lo sprinter pensa all'addio.
Jacobs eliminato in semifinale ai Mondiali di Tokyo 2025 medita l'addio, Tamberi amaro: "Il mio risultato è pietoso" - Grande Delusione ai mondiali in Giappone dalle stelle olimpiche di Tokyo 2020. Scrive today.it
Mondiali di atletica 2025, Tamberi eliminato: finale sfumata - Mondiali di atletica 2025: Tamberi non ce la fa a Tokyo e viene eliminata in semifinale, niente ultimo round per l'azzurro. Come scrive sportface.it