Mondiali atletica 2025 otto azzurri in pista oggi | si parte con gli 800 metri

Sono otto gli azzurri impegnato oggi, martedì 16 settembre, ai Mondiali atletica 2025 a Tokyo, Giappone. Le gare iniziano alle 12.35 (ora italiana) con le batterie degli 800 metri maschili. Tre gli atleti italiani impegnati in questa disciplina: Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici e Catalin Tecuceanu. A seguire, alle 12.40, ci sono le qualificazioni di salto triplo femminile con Darya Derkach ed Erika Saraceni. Alle 13.36 tocca alla finale del salto in alto maschile con Matteo Sioli. Alle 13.40 le semifinali dei 110 metri a ostacoli maschili con Lorenzo Simonelli. E infine scende in pista Edoardo Scotti, alle 14. 🔗 Leggi su Lapresse.it

