Mondiali atletica 2025 otto azzurri in pista oggi | si parte con gli 800 metri
Sono otto gli azzurri impegnato oggi, martedì 16 settembre, ai Mondiali atletica 2025 a Tokyo, Giappone. Le gare iniziano alle 12.35 (ora italiana) con le batterie degli 800 metri maschili. Tre gli atleti italiani impegnati in questa disciplina: Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici e Catalin Tecuceanu. A seguire, alle 12.40, ci sono le qualificazioni di salto triplo femminile con Darya Derkach ed Erika Saraceni. Alle 13.36 tocca alla finale del salto in alto maschile con Matteo Sioli. Alle 13.40 le semifinali dei 110 metri a ostacoli maschili con Lorenzo Simonelli. E infine scende in pista Edoardo Scotti, alle 14. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
Mondiali di atletica: Duplantis oltre i 6,30, é il suo 14mo record. A Tokyo l'astista svedese si migliora al terzo tentativo. #ANSA - X Vai su X
Atletica, Duplantis, oro e record mondiale ai mondiali nell’asta - facebook.com Vai su Facebook
