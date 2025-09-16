Mònde a Foggia è un successo travolgente | il Festival del Cinema sui Cammini fa vibrare la città

Foggiatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Mònde a Foggia è stato un successo travolgente: sale piene, un Teatro “Umberto Giordano” gremito, cammini e incontri vissuti con energia e curiosità. Ancora una volta i giovani hanno dimostrato che la nostra terra sa accendere cultura e futuro. È bello vedere Foggia vivere così, con il calore. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: foggia - successo

Successo tennistico per il Catania: 6-0 all'esordio contro il Foggia

Cerca Video su questo argomento: M242nde Foggia 232 Successo