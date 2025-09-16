La strada verso gli ottavi dei Mondiali di Volley si complica per l’Italia: a Manila gli azzurri cedono al Belgio per 2-3 (23-25, 20-25, 25-22, 25-21, 13-15) al termine di una gara che ha confermato il valore e la crescita dei Red Dragons e rimandato ogni discorso qualificazione all’ultima sfida del girone contro l’Ucraina di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Mondali Volley, Italia ko con il Belgio: decisiva la sfida con l’Ucraina