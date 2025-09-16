Prodotti di plastica scaricati presso il molo sud, lasciati lì da tempo e protesta Francesco Greco, frequentatore del porto, che segnala come "proprio sotto il ripetitore vi è la presenza, da almeno due mesi, di prodotti in plastica scaricati da qualche incivile. Ho provveduto a segnalare il fatto, via email, alla Capitaneria di porto, al Comune e due all’ente portuale di Ancona. Ma questa robaccia è ancora lì e stona se poi ci si continua a riempire la bocca in occasione di eventi che valorizzano il porto e il mare tipo gli eventi come tipo ‘A pesca con mamma e papà’ o ‘Puliamo il porto’". Il riferimento è alle cassette di polistirolo usate per stoccare il pesce, bottiglie di plastica, lattine, tutto incagliato nella scogliera, magari anche per colpa delle correnti marine che favoriscono che i rifiuti vadano ad arenarsi proprio in quello spazio del porto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Molo sud nel degrado, plastica e rifiuti abbandonati