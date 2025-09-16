Molin Bianco punta in alto Voli brevi verso Milano | l’aeroporto nel piano Enac

Arezzo, 16 settembre 2025 – Non solo paracadutisti, come si vedeva in una televisione locale fino a qualche anno fa. Si aprono infatti interessanti prospettive per l’aeroporto cittadino di Molin Bianco nel quadro del progetto Regional Air Mobility Ram promosso dall’Enac, l’ente nazionale dell’aviazione civile. I voli del progetto Ram mirano a collegare scali minori italiani con velivoli da 8 a 19 posti. L’iniziativa punta a rendere più rapidi e sostenibili gli spostamenti su distanze che vanno dai 300 ai 600 chilometri, offrendo alternative concrete al trasporto su strada e integrandosi con l’alta velocità ferroviaria e i grandi aeroporti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Molin Bianco punta in alto. Voli brevi verso Milano: l’aeroporto nel piano Enac

