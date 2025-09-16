Molestava sessualmente le allieve durante i corsi | arrestato maestro di equitazione
Un istruttore di equitazione di 62 anni è stato arrestato venerdì 12 settembre a Milano con l’accusa di violenza sessuale su alcune allieve minorenni. L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe approfittato del proprio ruolo di insegnante di equitazione per molestare le. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: molestava - sessualmente
#Sorso Un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver molestato sessualmente due ragazze e aggredito i #carabinieri intervenuti nel centro cittadino - X Vai su X
Molestava sessualmente le allieve durante i corsi: arrestato maestro di equitazione; Violenza sessuale sulle bambine al maneggio, arrestato un istruttore di equitazione: gli abusi durante le lezioni; Il ritorno del prof che molestava le studentesse: dopo il patteggiamento Di Vella insegnerà a Bari.
Violenza sessuale sulle bambine al maneggio, arrestato un istruttore di equitazione: gli abusi durante le lezioni - E' accusato di violenza sessuale ai danni delle allieve minorenni di un suo corso di equitazione. Come scrive msn.com