Tarantini Time Quotidiano Momenti di tensione ieri sera a Taranto, dove un uomo di 41 anni, originario della Nigeria, sospettato di aver cercato di importunare una ragazzina è stato accerchiato dalla folla, che ha tentato di linciarlo. Decisivo è stato l’arrivo delle pattuglie delle forze di polizia, chiamate dai residenti, che sono riuscite a riportare la calma e ad allontanare l’uomo. La scena è stata immortalata con un telefonino e diffusa sui social, con il video che è diventato virale in poco tempo. L’uomo è stato arrestato ed è finito ai domiciliari. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Molesta una 13enne, 41enne linciato dalla folla