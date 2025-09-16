Molesta una 13enne 41enne linciato dalla folla
Tarantini Time Quotidiano Momenti di tensione ieri sera a Taranto, dove un uomo di 41 anni, originario della Nigeria, sospettato di aver cercato di importunare una ragazzina è stato accerchiato dalla folla, che ha tentato di linciarlo. Decisivo è stato l’arrivo delle pattuglie delle forze di polizia, chiamate dai residenti, che sono riuscite a riportare la calma e ad allontanare l’uomo. La scena è stata immortalata con un telefonino e diffusa sui social, con il video che è diventato virale in poco tempo. L’uomo è stato arrestato ed è finito ai domiciliari. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: molesta - 13enne
