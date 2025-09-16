Modric fuoriclasse senza età | imprescindibile per il Milan di Allegri

Nonostante i 40 anni, il Milan di Massimiliano Allegri sembra non poter rinunciare a Luka Modric: fin qui praticamente sempre titolare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Modric già innamorato del Milan: "Club speciale, non vedo l'ora di giocare il derby" - Alla vigilia dell'amichevole che domani domani (sabato 9 agosto, ore 16 italiane) vedrà il Milan affrontare gli inglesi del Leeds a Dublino con diretta tv su 'Dazn', ai microfoni della stessa ... Riporta corrieredellosport.it

