Modric fuoriclasse senza età | imprescindibile per il Milan di Allegri
Nonostante i 40 anni, il Milan di Massimiliano Allegri sembra non poter rinunciare a Luka Modric: fin qui praticamente sempre titolare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Dopo aver colpito 4 pali, i rossoneri di Allegri battono il Bologna con una rete del fuoriclasse croato Modric. Il Toro espugna Roma e la Lazio perde in Emilia contro il Sassuolo. Oggi Verona-Cremonese e Como-Genoa
#Milan, #Luka #Modric sinonimo di classe ed #esperienza infinita A 40 anni scrive la storia della #SerieA con numeri da vero fuoriclasse Ecco tutte le sue #statistiche e i nuovi #record raggiunti #ForzaMilan #Modric #Legend
Modric già innamorato del Milan: "Club speciale, non vedo l'ora di giocare il derby" - Alla vigilia dell'amichevole che domani domani (sabato 9 agosto, ore 16 italiane) vedrà il Milan affrontare gli inglesi del Leeds a Dublino con diretta tv su 'Dazn', ai microfoni della stessa ...