moderna sostenibile funzionale la nuova piscina sta per aprire

Sabato, 20 settembre, alle 17 sarà inaugurata la nuova piscina di Castenaso, in via Marano 1B: una struttura moderna, sostenibile e funzionale, che rappresenta uno dei principali investimenti in infrastrutture sociali e sportive del territorio negli ultimi anni. L’idea di dotare Castenaso di un impianto natatorio prende forma nel 2013 grazie a una proposta della società Rari Nantes Castenaso, che oggi ne è anche proprietaria. L’assessore alle Opere Pubbliche e Urbanistica, Sergio Monti, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento all’Ufficio Tecnico comunale per la professionalità e l’impegno dimostrati nella realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie all’apertura dell’impianto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

