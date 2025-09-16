Modello Campania l’incontro dei giovani progressisti | Le idee dei giovani a sostegno di Fico
Le giovanili del centrosinistra, insieme a numerose associazioni studentesche e culturali, hanno dato vita all’iniziativa “Agenda Giovani: le idee dei giovani per la Campania”. L’appuntamento, caratterizzato da ampia partecipazione e spirito di collaborazione, ha raccolto intorno al candidato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: modello - campania
Brucellosi, nuovi fondi per gli allevatori. Caputo: "Il Modello Campania funziona"
A Napoli 'Campania Mater', il modello Campania per l'agricoltura che verrà
La riforma parte dal Focaccia: via libera al "modello campus". Sono sei gli istituti scolastici in Campania che hanno superato la selezione e riceveranno un finanziamento di 750.000 euro per la realizzazione di un campus formativo integrato. Il nostro istituto è l' - facebook.com Vai su Facebook
Boom di under 25 nelle carceri campane. Il Garante: "Ci vuole un modello nuovo" - Ciambriello: "Evitare che i più giovani stiano insieme con i detenuti di lungo corso. Sempre più fragilità sociali in prigione" @TgrRai - X Vai su X
Campania, le giovanili del centrosinistra e le associazioni studentesche lanciano Agenda Giovani: “Le idee dei giovani per la Campania” con Roberto Fico Presidente - Dal Sud parte il "Modello Campania": unità, partecipazione dal basso e proposte concrete delle nuove generazioni. Scrive sciscianonotizie.it
A Napoli 'Campania Mater', il modello Campania per l'agricoltura che verrà - Al Palazzo Reale di Napoli, ventiquattro ore di approfondimenti, dibattiti e analisi scientifica dedicati al futuro ... Segnala iltempo.it