Modello 730 2025 scadenza vicina | ultimi giorni per inviare la dichiarazione dei redditi tutto quello che c’è da sapere

Mancano ormai pochi giorni alla scadenza e ancora, come ogni anno, milioni di contribuenti italiani si trovano di fronte alla stessa domanda: come si fa la dichiarazione dei redditi? La risposta, nella maggior parte dei casi, è il Modello 730, una soluzione pensata appositamente per lavoratori dipendenti e pensionati. Il Modello 7302025 riguarda i redditi percepiti durante il 2024 ed è uno strumento che semplifica la vita del contribuente. Gli sono infatti risparmiati calcoli complicati, ma anche il processo di rimborso o pagamento di somme dovute è semplificato: va a ritoccare – in su o in giù – direttamente la busta paga o la pensione. 🔗 Leggi su Open.online