Moda viabilità e crisi Confartigianato | Massima attenzione alle esigenze delle imprese valdarnesi

Negli scorsi giorni durante la riunione del comitato di zona Valdarno di Confartigianato Imprese Arezzo, tenutasi a Montevarchi, sono emersi spunti importanti per affrontare i temi di vallata. L’assemblea che raccoglie tutti i presidenti e i vicepresidenti dei comitati comunali e intercomunali ha. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: moda - viabilit

Space Riccione Festival Opening Fiesta 2026 Ticket 3394339511 Lino http://angelipierre.it #Israeliani #skymotori #AscoltiTv #TemptationIsland #TizianoFerro #Catania #viabilità #Toscana #Lega #TwinPeaks #Google #X #ForzaFerrari #SixKingsSlam #moda - X Vai su X

Space Riccione Festival Opening Fiesta 2026 31 May & 01 June Ticket early bird Arena o Vip Area al 339-4339511 Lino Del Bianco www.angelipierre.it #Israeliani #skymotori #AscoltiTv #TemptationIsland #TizianoFerro #Catania #viabilità #Toscana #Lega # - facebook.com Vai su Facebook

Moda, viabilità e crisi. Confartigianato: "Massima attenzione alle esigenze delle imprese valdarnesi" - Il presidente di Confartigianato Valdarno Yuri Menicalli al comitato che raggruppa i dirigenti di zona: "Lavoro, infrastrutture e sostegno alle aziende, temi irrimandabili" ... msn.com scrive

Moda in Sardegna, 338 imprese attive tra dazi e difficoltà a reperire professionisti - A Cagliari 95 imprese e 299 addetti, Confartigianato avverte: “Sistema moda non è solo grandi firme, serve una visione di filiera" ... Come scrive cagliaripad.it