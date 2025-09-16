Il cammino della moda prosegue sul palcoscenico di Fashion on The Road. Quest’anno la sfilata ha portato in passerella le collezioni di undici imprese di Ferrara e non solo. Organizzata da Cna Federmoda Ferrara ed Emilia-Romagna con le Cna di Bologna, Modena e Ravenna e il patrocinio del comune di Ferrara, la serata ha proposto un itinerario in cui la moda ha incontrato le colonne sonore del cinema: da qui il titolo Quando la moda incontra il Cinema. Un evento glamour, ma ricco di contenuti, dove la creatività delle collezioni si è unita alla potenza evocativa della musica. Direttore artistico, terzo anno, Rocco Cagnè; alla conduzione Laura Miuccia Padovani, organizzazione generale curata da Linda Veronese di Cna Federmoda Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Moda e colonne sonore: "Una sfilata da cinema con undici imprese"