Moda e colonne sonore | Una sfilata da cinema con undici imprese

Ilrestodelcarlino.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cammino della moda prosegue sul palcoscenico di Fashion on The Road. Quest’anno la sfilata ha portato in passerella le collezioni di undici imprese di Ferrara e non solo. Organizzata da Cna Federmoda Ferrara ed Emilia-Romagna con le Cna di Bologna, Modena e Ravenna e il patrocinio del comune di Ferrara, la serata ha proposto un itinerario in cui la moda ha incontrato le colonne sonore del cinema: da qui il titolo Quando la moda incontra il Cinema. Un evento glamour, ma ricco di contenuti, dove la creatività delle collezioni si è unita alla potenza evocativa della musica. Direttore artistico, terzo anno, Rocco Cagnè; alla conduzione Laura Miuccia Padovani, organizzazione generale curata da Linda Veronese di Cna Federmoda Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

moda e colonne sonore una sfilata da cinema con undici imprese

© Ilrestodelcarlino.it - Moda e colonne sonore: "Una sfilata da cinema con undici imprese"

In questa notizia si parla di: moda - colonne

Moda e colonne sonore: Una sfilata da cinema con undici imprese; La musica che ha suonato alla Milano Fashion Week 2025; Quando la soundtrack va in passerella: le 5 sfilate da ascoltare.

moda colonne sonore sfilataUna notte alla moda, sfila lo stile: alla Galleria del Cardinale Colonna il racconto della terra di Varsavia - Gran finale all’insegna del fashion per la tre giorni di “East Bound Roma”: ovvero la sfilata in scena presso la Galleria del Cardinale ... ilmessaggero.it scrive

Alta moda al Foro Romano, trionfo della bellezza con la sfilata di Dolce&Gabbana - Il «Trionfo della bellezza» avvolge il Foro Romano per il Gran Tour di Domenico Dolce e Stefano Gabbana che hanno portato ieri sera l’alta moda tra colonne e resti antichi con creazioni che richiamano ... Secondo roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Moda Colonne Sonore Sfilata