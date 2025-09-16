Moda e colonne sonore | Una sfilata da cinema con undici imprese
Il cammino della moda prosegue sul palcoscenico di Fashion on The Road. Quest’anno la sfilata ha portato in passerella le collezioni di undici imprese di Ferrara e non solo. Organizzata da Cna Federmoda Ferrara ed Emilia-Romagna con le Cna di Bologna, Modena e Ravenna e il patrocinio del comune di Ferrara, la serata ha proposto un itinerario in cui la moda ha incontrato le colonne sonore del cinema: da qui il titolo Quando la moda incontra il Cinema. Un evento glamour, ma ricco di contenuti, dove la creatività delle collezioni si è unita alla potenza evocativa della musica. Direttore artistico, terzo anno, Rocco Cagnè; alla conduzione Laura Miuccia Padovani, organizzazione generale curata da Linda Veronese di Cna Federmoda Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: moda - colonne
https://www.dmgmoda.it/2024/12/18/al-salone-delle-colonne-300-invitati-e-serata-sold-out-per-il-premio-europeo-st-oscar-della-moda-2024/#:~:text=Oscar%20della%20Moda%202024,-DMG%2DMODA&text=300%20selezionatissimi%20invitati%2C%20per - facebook.com Vai su Facebook
Mondo Sposa Italia trionfa con l’alta moda e le sue quindici concorrenti a Fiuggi https://oltrelecolonne.it/mondo-sposa-italia-trionfa-con-lalta-moda-e-le-sue-quindici-concorrenti-a-fiuggi/… via @Oltrelecolonne - X Vai su X
Moda e colonne sonore: Una sfilata da cinema con undici imprese; La musica che ha suonato alla Milano Fashion Week 2025; Quando la soundtrack va in passerella: le 5 sfilate da ascoltare.
Una notte alla moda, sfila lo stile: alla Galleria del Cardinale Colonna il racconto della terra di Varsavia - Gran finale all’insegna del fashion per la tre giorni di “East Bound Roma”: ovvero la sfilata in scena presso la Galleria del Cardinale ... ilmessaggero.it scrive
Alta moda al Foro Romano, trionfo della bellezza con la sfilata di Dolce&Gabbana - Il «Trionfo della bellezza» avvolge il Foro Romano per il Gran Tour di Domenico Dolce e Stefano Gabbana che hanno portato ieri sera l’alta moda tra colonne e resti antichi con creazioni che richiamano ... Secondo roma.corriere.it