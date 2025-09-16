Mochi Zamperoli persiane a pezzi

Nel seicentesco nobile palazzo Berardi Mochi Zamperoli in pieno centro di Cagli molti cittadini lamentano da tempo alcune situazioni di pericolo per la scarsa manutenzione di infissi esterni (persiane) e degli antichi portoni d’ingresso. Nonostante il restauro dell’intero palazzo avvenuto da ben oltre un decennio con fondi ministeriali e della Amministrazione Provinciale proprietaria dell’immobile (all’epoca presidente era Palmiro Ucchielli), non furono affatto restaurati e consolidati gli infissi interni ed esterni delle finestre. Dopo il restauro quasi subito è divenuto ogni giorno un edificio molto frequentato essendo adibito a sede della biblioteca comunale, sale per giochi dei bambini e spesso negli ampi saloni si sono svolte mostre ed eventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

