Mobility Week Mobilità sostenibile tra servizi e infrastrutture | convegno pubblico a Ginosa
Tarantini Time Quotidiano “Mobilità sostenibile tra servizi e infrastrutture”: è il titolo del primo convegno pubblico che si terrà giovedì 18 settembre 2025 presso la Community Library di Ginosa (TA) in occasione della Settimana Europea della Mobilità, a cui il Comune della provincia ionica ha aderito. L’incontro sarà l’occasione per approfondire progetti e strategie su trasporto pubblico locale, infrastrutture ciclabili, innovazione digitale e mobilità accessibile per tutti. Interventi previsti: • Vito Parisi, Sindaco di Ginosa e Vicepresidente ANCI • Debora Ciliento, Assessore Regionale alla Mobilità e Trasporto Pubblico Locale • Gianfranco Palmisano, Presidente della Provincia di Taranto • Marco Ielli, Assessore del Comune di Ginosa • Arch. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
“Mobilità per tutti”, educazione e sicurezza stradale: torna la European Mobility Week
Ginosa aderisce alla Settimana Europea della Mobilità 2025 Il Comune di Ginosa aderisce ufficialmente alla Settimana Europea della Mobilità 2025 European Mobility Week, la più importante campagna di sensibilizzazione promossa dalla Commissione Eu - facebook.com Vai su Facebook
Torna a Torino la European Mobility Week! Dal 16 al 22 settembre eventi e attività per promuovere una mobilità sostenibile, attiva e intelligente. In collaborazione con Urban Lab Torino. Programma completo https://eventi.comune.torino.it/calen - X Vai su X
Sostenibilità: Forum Mobility&Smart City, al centro la 'co-intelligenza urbana' - Oggi martedì 16 settembre si è svolta a Roma, presso il Palazzo dell’Informazione, sede del gruppo Adnkronos, la quarta edizione del Forum Mobility&Smart City. Lo riporta lanuovasardegna.it
Italiani sempre più orientati alla mobilità sostenibile: biciclette ed e-bike testa a testa, i monopattini sono la terza scelta - La European Mobility Week 2025, promossa dalla Commissione europea con il tema “Mobilità per tutti”, sottolinea la necessità di garantire a ogni cittadino pari accesso a forme di trasporto sostenibile ... alternativasostenibile.it scrive