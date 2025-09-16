Mobility Week Mobilità sostenibile tra servizi e infrastrutture | convegno pubblico a Ginosa

Tarantini Time Quotidiano “Mobilità sostenibile tra servizi e infrastrutture”: è il titolo del primo convegno pubblico che si terrà giovedì 18 settembre 2025 presso la Community Library di Ginosa (TA) in occasione della Settimana Europea della Mobilità, a cui il Comune della provincia ionica ha aderito. L’incontro sarà l’occasione per approfondire progetti e strategie su trasporto pubblico locale, infrastrutture ciclabili, innovazione digitale e mobilità accessibile per tutti. Interventi previsti: •  Vito Parisi, Sindaco di Ginosa e Vicepresidente ANCI •  Debora Ciliento, Assessore Regionale alla Mobilità e Trasporto Pubblico Locale •  Gianfranco Palmisano, Presidente della Provincia di Taranto •  Marco Ielli, Assessore del Comune di Ginosa •  Arch. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

