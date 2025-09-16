Mobilità sostenibile e parcheggi | a Brindisi delegazioni da Serbia Svezia Belgio e Grecia
Brindisi si impegna attivamente nel progetto europeo Parsmo, finanziato dal programma interregionale Interreg Europe, con l'obiettivo primario di potenziare la mobilità sostenibile. L'iniziativa mira a rendere la città più vivibile e attrattiva attraverso l'implementazione di soluzioni innovative. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: mobilit - sostenibile
DIRETTA | Torna il festival della mobilità sostenibile. A Roma il 16 e il 17 settembre #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Acrisure Italia punta sulla mobilità sostenibile #mobility #mobilità #assicurazioni #insurance - X Vai su X
Brindisi: in centro mancano i parcheggi, ma arriva la pioggia di multe sulla movida - Sulla movida brindisina, mercoledì sera è calata una pioggia di multe da parte degli agenti della polizia Locale. Secondo quotidianodipuglia.it
Brindisi, avviati i lavori: via al raddoppio dell’aerostazione. E nuovi parcheggi da aprile 2026 - Mattone dopo mattone, stiamo costruendo il futuro del territorio. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it