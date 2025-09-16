Mobilità sostenibile e parcheggi | a Brindisi delegazioni da Serbia Svezia Belgio e Grecia

Brindisireport.it

Brindisi si impegna attivamente nel progetto europeo Parsmo, finanziato dal programma interregionale Interreg Europe, con l'obiettivo primario di potenziare la mobilità sostenibile. L'iniziativa mira a rendere la città più vivibile e attrattiva attraverso l'implementazione di soluzioni innovative. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

