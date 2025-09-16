Mobilità sostenibile al via il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss Acea e Renault
Al via la nuova iniziativa di mobilità elettrica condivisa targata Luiss Green mobility. Il primo progetto pilota europeo in ambito universitario di fornitura di servizi di E-mobility e servizi smart correlati, a 10 anni dal suo avvio, si rinnova, grazie alla collaborazione strategica con due partner di eccezione, Acea e Renault Italia. Martedì 16 settembre 2025 è infatti stata inaugurata la nuova flotta composta da 12 Renault 5 destinata al car sharing elettrico, a disposizione di studenti, docenti e staff per agevolare la mobilità tra i campus e per il tempo libero. Auto dal design moderno e innovativo perfette per i giovani. 🔗 Leggi su Lettera43.it
