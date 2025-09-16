Mo | Provenzano ' Meloni venga in aula ad horas per comunicazioni su cui votare'
Roma, 16 set (Adnkronos) - "Chiediamo alla presidente del Consiglio di rendere comunicazioni a questa aula, non una informativa di qualche ministro, ma comunicazioni 'ad horas' in cui ciascuno di noi è chiamato a votare da che parte della storia sta l'Italia". Lo ha detto in aula alla Camera Peppe Provenzano, del Pd, a proposito dell'escalation a Gaza.
Caso Almasri, Provenzano (Pd) a Fanpage: “Da Meloni solo menzogne, ammetta che è ricattabile”
Siccome Giorgia Meloni ha sostenuto Netanyahu nel genocidio del popolo palestinese, usa l'omicidio di Kirk per rappresentarsi come una vittima nel momento in cui la sua condotta inqualificabile verso i palestinesi è sempre più evidente a milioni di italiani.
Provenzano: continua lo sterminio a Gaza. Cosa aspetta ancora il governo Meloni?; Mo: Provenzano, 'Meloni in Aula a confrontarsi su Gaza, parli il Parlamento'.
Mo: Provenzano, 'invasione Netanyahu un crimine, Governo non sia complice' - L'invasione di Netanyahu è un crimine dalle conseguenze ...
Mo: Provenzano, 'Ue agisca con sanzioni, Meloni non ostacoli risposta a Netanyahu' - "Sanzioni, embargo totale di armi, sospensione degli accordi di cooperazione, riconoscimento della Palestina: l'Unione europea deve agire di fronte all'annuncio di Netanyahu ...