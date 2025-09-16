Mo | Provenzano ' Meloni venga in aula ad horas per comunicazioni su cui votare'

Roma, 16 set (Adnkronos) - "Chiediamo alla presidente del Consiglio di rendere comunicazioni a questa aula, non una informativa di qualche ministro, ma comunicazioni 'ad horas' in cui ciascuno di noi è chiamato a votare da che parte della storia sta l'Italia". Lo ha detto in aula alla Camera Peppe Provenzano, del Pd, a proposito dell'escalation a Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

