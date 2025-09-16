Mo | Provenzano ' Meloni venga in aula ad horas per comunicazioni su cui votare'

Iltempo.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 16 set (Adnkronos) - "Chiediamo alla presidente del Consiglio di rendere comunicazioni a questa aula, non una informativa di qualche ministro, ma comunicazioni 'ad horas' in cui ciascuno di noi è chiamato a votare da che parte della storia sta l'Italia". Lo ha detto in aula alla Camera Peppe Provenzano, del Pd, a proposito dell'escalation a Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo provenzano meloni venga in aula ad horas per comunicazioni su cui votare

© Iltempo.it - Mo: Provenzano, 'Meloni venga in aula ad horas per comunicazioni su cui votare'

In questa notizia si parla di: provenzano - meloni

Caso Almasri, Provenzano (Pd) a Fanpage: “Da Meloni solo menzogne, ammetta che è ricattabile”

Provenzano: continua lo sterminio a Gaza. Cosa aspetta ancora il governo Meloni?; Mo: Provenzano, 'Meloni in Aula a confrontarsi su Gaza, parli il Parlamento'.

mo provenzano meloni vengaMo: Provenzano, 'invasione Netanyahu un crimine, Governo non sia complice' - L'invasione di Netanyahu è un crimine dalle conseguenze ... Riporta iltempo.it

Mo: Provenzano, 'Ue agisca con sanzioni, Meloni non ostacoli risposta a Netanyahu' - "Sanzioni, embargo totale di armi, sospensione degli accordi di cooperazione, riconoscimento della Palestina: l'Unione europea deve agire di fronte all'annuncio di Netanyahu ... Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Provenzano Meloni Venga