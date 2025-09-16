Mo | Netanyahu ' fughe notizie riguardo dissidi con capo Idf sono spesso false'
Tel Aviv, 16 set. (Adnkronos) - "Non discuterò di ciò di cui parliamo durante gli incontri a porte chiuse, le fughe di notizie sono spesso false. Le frasi vengono estrapolate dal contesto: questo rende difficile la gestione della guerra, ritarda il rilascio dei nostri ostaggi e mette in pericolo i nostri soldati. Queste sono cose che non devono essere fatte". Lo ha detto in conferenza stampa il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu riferendosi agli ipotetici dissidi con il capo di Stato Maggiore delle Idf, il Tenente Generale Eyal Zamir. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: netanyahu - fughe
Il conflitto entra in una fase decisiva, ecco il piano di Trump e Netanyahu - facebook.com Vai su Facebook
Israele sta "vincendo"? Nonostante le continue proteste, manifestazioni internazionali, accuse da parte di studiosi, esperti, attivisti, ong e politici vari, il governo di Netanyahu prosegue indisturbato con le sue operazioni per 1/16 Palestinesi in fuga da Gaza City - X Vai su X
Mo: Netanyahu, 'fughe notizie riguardo dissidi con capo Idf sono spesso false'; Mo: Netanyahu: 'apriamo nuove vie di fuga per trasferimento rapido popolazione Gaza; Israele, i parenti degli ostaggi: in Qatar, Netanyahu ha bombardato le nostre speranze.
Mo: Netanyahu, 'fughe notizie riguardo dissidi con capo Idf sono spesso false' - "Non discuterò di ciò di cui parliamo durante gli incontri a porte chiuse, le fughe di notizie sono spesso false. Secondo iltempo.it
Mo: Netanyahu, 'accordo parziale per liberazione ostaggi non è all'ordine del giorno' - Il voto per un accordo parziale per il rilascio degli ostaggi non è all'ordine del giorno. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it