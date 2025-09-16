Mo | Netanyahu ' attacco in Qatar era giustificato'

Tel Aviv, 16 set. (AdnkronosAfp) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che l'attacco contro i funzionari di Hamas in Qatar la scorsa settimana era "giustificato" dai legami dello Stato del Golfo con il gruppo islamista. "Il Qatar è legato ad Hamas, lo sostiene, lo ospita, lo finanzia", ha detto Netanyahu durante una conferenza stampa. "Pertanto la nostra azione era del tutto giustificata". 🔗 Leggi su Iltempo.it

