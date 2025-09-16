Mo | Netanyahu ' attacco in Qatar era giustificato'

Tel Aviv, 16 set. (AdnkronosAfp) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che l'attacco contro i funzionari di Hamas in Qatar la scorsa settimana era "giustificato" dai legami dello Stato del Golfo con il gruppo islamista. "Il Qatar è legato ad Hamas, lo sostiene, lo ospita, lo finanzia", ha detto Netanyahu durante una conferenza stampa. "Pertanto la nostra azione era del tutto giustificata". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Netanyahu, 'attacco in Qatar era giustificato'

In questa notizia si parla di: netanyahu - qatar

Meloni sente Netanyahu e l'emiro del Qatar: «Cessate il fuoco a Gaza e accesso agli aiuti umanitari»

Gaza:Meloni sente Emiro Qatar e Netanyahu,ora cessate fuoco

Meloni sente Emiro Qatar e Netanyahu

Trump e Netanyahu si stanno giocando l’amicizia dei Paesi arabi a cui tanto tengono? Forse. Di sicuro più che il genocidio di Gaza, pesa la violazione della sovranità del Qatar Così la pensa Federico Rampini che però si guarda bene dal dire la parola “genoc - X Vai su X

Trump ha avvertito Netanyahu di essere più cauto con il Qatar, un "grande alleato" degli Stati Uniti. Nel frattempo a Doha si è tenuto un summit di emergenza dei paesi arabi e islamici ? https://l.euronews.com/7S8s - facebook.com Vai su Facebook

Guerra, raid di Israele contro Hamas a Doha. Qatar: Difenderemo sovranità; L'Onu condanna gli attacchi in Qatar. Netanyahu sapeva; Sale la tensione in M.O. Vertice straordinario a Doha: il Qatar accusa Israele di sabotare i negoziati.

Mo: Netanyahu, 'attacco in Qatar era giustificato' - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che l'attacco contro i funzionari di Hamas in Qatar la scorsa settimana era "giustificato" dai legami ... Secondo iltempo.it

Mo: Guterres, 'attacco Doha dimostra che tregua non interessa a Israele' - "Dopo l'attacco in Qatar, non sembra che Israele sia interessato a negoziati seri per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi". Segnala iltempo.it