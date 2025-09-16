Mo | media ' a giugno il Mossad schierò oltre 100 agenti stranieri in Iran'
Tel Aviv, 16 set. (Adnkronos) - All'inizio della guerra di giugno, il Mossad ha schierato circa 100 agenti stranieri in Iran, con il compito di distruggere molti dei lanciamissili e dei sistemi di difesa aerea iraniani. Lo riportato Channel 13, aggiungendo che gli agenti erano altamente addestrati e avevano posizionato e utilizzato sistemi missilistici pesanti centinaia di chilogrammi, introdotti di nascosto in Iran e utilizzati per colpire i lanciatori di missili balistici e i sistemi missilistici antiaerei dell'Iran. Secondo il canale israeliano, si è trattato dell'operazione più grande mai condotta dal Mossad e che è stata incredibilmente complessa, data la necessità di addestrare gli agenti, che non erano israeliani, all'uso dei sofisticati sistemi missilistici. 🔗 Leggi su Iltempo.it
