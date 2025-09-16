Mo | Malan ' squadristi pro-Pal a Pisa prendere esempio da Kirk su confronto non violento'

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Proprio oggi in Aula al Senato ho ricordato il brutale omicidio di Charlie Kirk e il suo impegno all'interno delle università americane sempre a favore del confronto e del dibattito tra idee, anche diverse, ma sempre in maniera pacifica e non violenta. Intanto, però nell'università di Pisa un gruppo di studenti, ma sarebbe meglio considerarli violenti, legati al mondo Pro-Pal impediva lo svolgimento di una lezione". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. "Il professore, accusato di sionismo, è stato anche aggredito fisicamente. Un'azione squadrista che conferma come ancora una volta nelle nostre università ci sia un clima pericoloso di violenza e di intolleranza, che vede coinvolti anche sigle legate al mondo dell'estremismo di sinistra. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Malan, 'squadristi pro-Pal a Pisa, prendere esempio da Kirk su confronto non violento'

In questa notizia si parla di: malan - squadristi

Mo: Malan, ‘squadristi pro-Pal a Pisa, prendere esempio da Kirk su confronto non violento’; VG7 FLASH 17 SETTEMBRE 2025 (VIDEO).

Mo: Malan, 'squadristi pro-Pal a Pisa, prendere esempio da Kirk su confronto non violento' - "Proprio oggi in Aula al Senato ho ricordato il brutale omicidio di Charlie Kirk e il suo impegno all’interno delle università americane sempre a favore del confronto e del ... Riporta lanuovasardegna.it

MO: Malan, nessuna trattativa qui, Netanyahu verrebbe arrestato - "Se volessimo fare in Italia una trattativa tra Israele e una controparte che dovremmo vedere chi sia, non si potrebbe perché Netanyahu verrebbe arrestato". Scrive ansa.it