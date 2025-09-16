Mo | Conte ' governo italiano silente vergogna totale'

Iltempo.it | 16 set 2025

Roma, 16 set (Adnkronos) - "Insistono nella distruzione di Gaza e il nostro governo è silente, nessuna misura, un totale vergogna". Lo ha detto Giuseppe Conte a Soriano, Vibo Valentia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

