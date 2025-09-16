Mo | Avs ' fogli via a chi protesta per militari israeliani in Sardegna governo spieghi'

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "In Sardegna è accaduta una cosa molto grave. Ci sono attivisti che si sono riuniti spontaneamente di fronte all'aeroporto di Olbia per contestare, in maniera del tutto pacifica, l'arrivo a cadenza settimanale di centinaia di militari dell'esercito israeliano che vengono in Sardegna per fare delle ferie di decompressione dopo aver partecipato alle operazioni militari che producono crimini di guerra a Gaza. Queste persone, questi attivisti stanno ricevendo fogli di via da Gaza. Un abuso gravissimo, un abuso di potere che limita la libertà delle persone e la loro libertà di esprimere le proprie idee". 🔗 Leggi su Iltempo.it

