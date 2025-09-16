‘Miti e Maschere Festival’ Compagnia dei folli show | il centro diventa un teatro

E’ stato presentato alla Bottega del Terzo Settore ‘ Miti e Maschere Festival ’ appuntamento con oltre venti spettacoli di teatro di strada che si svolgerà ad Ascoli dal 26 al 29 settembre. Alla presenza dell’assessore Annagrazia Di Nicola, di Carlo e Chiara Lanciotti della Compagnia dei Folli, è stato illustrato il programma dell’evento che sarà un susseguirsi di spettacoli in Piazza del Popolo, nel Chiostro di San Francesco, in Piazza Ventidio Basso e nel nuovo spazio Pacs di Frida Art Academy in corso Mazzini. "Presentiamo il Festival – ha dichiarato Carlo Lanciotti – che rappresenta il momento conclusivo di un progetto europeo iniziato tre anni fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

