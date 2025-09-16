Missione in Kossovo due carabinieri umbri si sono distinti nell' impiego di forze di polizia multinazionali
Due Carabinieri umbri, altamente specializzati in missioni all'estero, sono stati al Comandante della Legione “Umbria” per essere omaggiati per il servizio reso nell'ultima missione in Kossovo dal Comandante della Legione Carabinieri “Umbria”, Generale di Brigata Luca Corbellotti. Gli esponenti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Missione in Kossovo, due carabinieri umbri si sono distinti nell'impiego di forze di polizia multinazionali; MSU_KFOR; Il Generale Iannucci in Kosovo e Bosnia-Erzegovina.
Comandante saluta i carabinieri di rientro da teatro estero - Il comandante della Legione carabinieri "Umbria", generale di brigata Luca Corbellotti, ha salutato due militari della Legione da poco rientrati da una missione svolta in teatro operativo estero. Scrive ansa.it
Dall'inchiesta sull'omicidio di Mina Verde alla missione in Kosovo: si congeda dall'Arma il colonnello Silvio De Luca - Il 24 agosto 2025, il colonnello dei Carabinieri Silvio De Luca, dopo 4 anni a capo dell’Ufficio Comando del Provinciale di Latina e 41 nell’Arma, ha lasciato il servizio attivo per raggiunti limiti ... Come scrive ilmessaggero.it