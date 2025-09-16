Missione in Kossovo due carabinieri umbri si sono distinti nell' impiego di forze di polizia multinazionali

Perugiatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due Carabinieri umbri, altamente specializzati in missioni all'estero, sono stati al Comandante della Legione “Umbria” per essere omaggiati per il servizio reso nell'ultima missione in Kossovo dal Comandante della Legione Carabinieri “Umbria”, Generale di Brigata Luca Corbellotti. Gli esponenti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: missione - kossovo

Missione in Kossovo, due carabinieri umbri si sono distinti nell'impiego di forze di polizia multinazionali; MSU_KFOR; Il Generale Iannucci in Kosovo e Bosnia-Erzegovina.

Comandante saluta i carabinieri di rientro da teatro estero - Il comandante della Legione carabinieri "Umbria", generale di brigata Luca Corbellotti, ha salutato due militari della Legione da poco rientrati da una missione svolta in teatro operativo estero. Scrive ansa.it

Dall'inchiesta sull'omicidio di Mina Verde alla missione in Kosovo: si congeda dall'Arma il colonnello Silvio De Luca - Il 24 agosto 2025, il colonnello dei Carabinieri Silvio De Luca, dopo 4 anni a capo dell’Ufficio Comando del Provinciale di Latina e 41 nell’Arma, ha lasciato il servizio attivo per raggiunti limiti ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Missione Kossovo Due Carabinieri