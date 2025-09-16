Miss Italia i motivi di un concorso invecchiato male Il problema è considerare la sola bellezza un reato

Lunedì sera sul palco del PalaSavelli di Porto San Giorgio c’era anche Edelfa Chiara Masciotta. E probabilmente la sua mente sarà volata per qualche istante a vent’anni fa, quando la sua elezione venne guardata da 9,3 milioni di spettatori, pari ad uno share del 47%. Praticamente un televisore. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: miss - italia

L’estate si tinge di bellezza. Le selezioni di Miss Italia: “Una tradizione che ci porta in alto”

Sfila il fascino senza tempo di Miss Italia

In occasione del ventunesimo anniversario di matrimonio con Billy Costacurta, l’ex Miss Italia ha pubblicato sui social alcuni scatti di coppia, accompagnati da una riflessione. Un invito a coltivare l’amore, anche nelle sue imperfezioni, e a stare insieme senza perdere la propria individualità. Che sia questo il segreto di una relazione duratura? Ne abbiamo parlato con la psicoterapeuta Carolina Traverso

La #Basilicata per la prima volta regina di bellezza con la 18enne Katia Buchicchio che conquista la corona di @MissItalia__ 2025. Oltre a studiare Odontoiatria, coltiva la passione per il ricamo e il cucito. Le sue dichiarazioni. - X Vai su X

Katia Buchicchio è #MissItalia 2025 @katiabuchicchio_ ELITA FILM #MissItalia - facebook.com Vai su Facebook

Miss Italia, i motivi di un concorso invecchiato male. Il problema è considerare la sola bellezza un reato; Inchiesta Miss Universe Italia: Il concorso è fake. Ho le prove. Si paga per vincere; OnlyFans vietato alle aspiranti Miss Italia (e niente ritocchini): «Bacchettoni? No, proteggiamo le ragazze».

Miss Italia, le pagelle della finale: il balletto alla "Non è la Rai" (6), Alba Parietti Show (8) Gué Pequeno lascia il palco (2) la concorrente incinta (7) - Un balletto di apertura alla "Non è la Rai", esibizioni riuscitissime con tanto di applausi e altre completamente sbagliate. Scrive msn.com

Guè “scappa” dal palco di Miss Italia 2025, Pascale: “Pessima figura, senza rispetto”/ Gelo Parietti - Franco Oppini: ex moglie Alba Parietti, il figlio Francesco/ “I Gatti di Vicolo Miracoli? Secondo ilsussidiario.net