Miss Italia 2025 vince Katia Buchicchio Chi è la prima miss della Basilicata

Katia Buchicchio è Miss Italia 2025. La proclamazione è avvenuta al PalaSavelli di Porto San Giorgio (FM). La ragazza, già Miss Basilicata, era arrivata in finale insieme a Miss Umbria, Fanny Tardioli e a Miss Marche, Asia Campanelli. Buchicchio ha ricevuto la corona dalla patron del concorso Patrizia Mirigliani e dalla presidente della Giuria Francesca Pascale sul palco del PalaSavelli di Porto San Giorgio. La 18enne lucana è alta 1.75 ed è originaria di Anzi in provincia di Potenza. È iscritta al primo anno di odontoiatria e protesi dentaria. La vittoria di Katia. Fidanzata con Michael, Katia ha dedicato la vittoria al padre Antonio, «il mio manager che mi ha accompagnato in tutte le selezioni a cui ho partecipato». 🔗 Leggi su Open.online

