Miss Italia 2025 gaffe in diretta | il nome di Katia Buchicchio svelato prima della proclamazione VIDEO

L’errore sul ledwall durante i videomessaggi alle finaliste ha anticipato il verdetto. Un errore tecnico clamoroso ha rischiato di rovinare il momento più atteso di Miss Italia 2025. Sul palco del PalaSavelli di Porto San Giorgio, dove la 18enne lucana Katia Buchicchio è stata incoronata regina della bellezza italiana, i telespettatori hanno assistito a uno spoiler in piena regola: la regia ha mostrato in anteprima il nome della vincitrice, vanificando la suspense che accompagna da sempre la fase finale del concorso. Lo spoiler prima della proclamazione. La serata, condotta da Nunzia De Girolamo e trasmessa in diretta su San Marino Tv e RaiPlay, era arrivata al momento dei videomessaggi a sorpresa per le tre finaliste: Katia Buchicchio (Miss Basilicata), Fanny Tardioli (Miss Umbria) e Asia Campanelli (Miss Marche). 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

