Miss Italia 2025 è lucana | Katia Buchicchio Di Anzi 18 anni
Katia Buchicchio si è presentata alla finale con la fascia di Miss Basilicata. Da oggi la 18enne studentessa in odontoiatria di Anzi (Potenza) è Miss Italia. Al secondo e al terzo posto Miss Umbria e Miss Marche. La finale si è svolta a Porto San Giorgio. L'articolo Miss Italia 2025 è lucana: Katia Buchicchio Di Anzi, 18 anni proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: miss - italia
Katia Buchicchio è Miss Italia 2025 | la 18enne lucana incoronata regina della bellezza alla 86ª edizione
