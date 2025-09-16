Miss Italia 2025 è lucana | Katia Buchicchio Di Anzi 18 anni

Katia Buchicchio si è presentata alla finale con la fascia di Miss Basilicata. Da oggi la 18enne studentessa in odontoiatria di Anzi (Potenza) è Miss Italia. Al secondo e al terzo posto Miss Umbria e Miss Marche. La finale si è svolta a Porto San Giorgio.       L'articolo Miss Italia 2025 è lucana: Katia Buchicchio Di Anzi, 18 anni proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

