Katia Buchicchio si è presentata alla finale con la fascia di Miss Basilicata. Da oggi la 18enne studentessa in odontoiatria di Anzi (Potenza) è Miss Italia. Al secondo e al terzo posto Miss Marche e Miss Umbria. La finale si è svolta a Porto San Giorgio. Per la Basilicata si tratta della prima vittoria nella storia del concorso. L'articolo Miss Italia 2025 è lucana: Katia Buchicchio Di Anzi, 18 anni. Prima volta per la Basilicata proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

