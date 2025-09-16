Miss Italia 2025 è la 18enne lucana Katia Buchicchio | la Basilicata vince il titolo per la prima volta
Miss Italia 2025 è Katia Buchicchio, 18 anni, originaria di Anzi, piccolo paese in provincia di Potenza. La finale si è svolta ieri sera a Porto San Giorgio (Fermo). «Per la prima volta - ha sottolineato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi - una ragazza lucana conquista il titolo di Miss Italia. A Katia vanno i miei più sinceri complimenti e l’abbraccio di tutta la comunità. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Miss Italia 2025 è Katia Buchicchio, prima vincitrice con l'apparecchio ai denti - Eletta la nuova Miss Italia, si chiama Katia Buchicchio e arriva dalla provincia di Potenza, segni particolari l'apparecchio ai denti ... Si legge su gazzetta.it
Chi è Katia Buchicchio, la nuova Miss Italia 2025 con l'apparecchio ai denti - Dedico questa vittoria a mio padre", le prime parole dopo la proclamazione ... Lo riporta corrieredellosport.it