Miss Italia 2025 è la 18enne lucana Katia Buchicchio | la Basilicata vince il titolo per la prima volta

Miss Italia 2025 è Katia Buchicchio, 18 anni, originaria di Anzi, piccolo paese in provincia di Potenza. La finale si è svolta ieri sera a Porto San Giorgio (Fermo). «Per la prima volta - ha sottolineato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi - una ragazza lucana conquista il titolo di Miss Italia. A Katia vanno i miei più sinceri complimenti e l’abbraccio di tutta la comunità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

