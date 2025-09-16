Miss Italia 2025 | è la 18enne Katia Buchicchio prima reginetta con l’apparecchio ai denti

Firenzepost.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Miss Italia 2025 è Katia Buchicchio, 18 anni, originaria di Anzi, piccolo paese in provincia di Potenza L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

