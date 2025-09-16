Miss Italia 2025 è Katia Buchicchio

Katia Buchicchio è Miss Italia 2025. La 18enne di Anzi, provincia di Potenza, è l’ 86 esima vincitrice del concorso di bellezza. Già Miss Basilicata, Katia è diplomata al liceo scientifico e studia odontoiatria. Nel concorso si è anche distinta, neanche a farlo apposta, per portare l’ apparecchio. Una vittoria all’insegna dell’inclusione tanto cara alla Mirigliani che ha portato in gara persino una concorrente incinta, la 29enne Alice Petagna. Trasmessa in diretta da Porto San Giorgio, nelle Marche in provincia di Fermo, la finale si è tenuta ieri sera, lunedì 15 settembre, ed è stata trasmessa da San Marino RTV e in streaming su RaiPlay. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Miss Italia 2025 è Katia Buchicchio

