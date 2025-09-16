Miss Ischia 2025 | incoronata Elisabet Viktoria Ruzhyla al piazzale del Soccorso di Forio

Si è conclusa con un grande successo la finalissima di Miss Ischia 2025, che ha incoronato la nuova reginetta dell’isola. Domenica 14 settembre, lo splendido Piazzale del Soccorso a Forio ha fatto da cornice a un evento che ha visto 32 talentuose ragazze contendersi l’ambìto titolo. Dopo una serata emozionante, a spuntarla sulle altre concorrenti è stata Elisabet Viktoria Ruzhyla, 19 anni, che ha conquistato la fascia di Miss Ischia 2025. Al secondo posto si è classificata Francesca Patalano, mentre il terzo gradino del podio è andato a Marcella Savio. Oltre al titolo principale, sono state assegnate le seguenti fasce: Miss Fashion: Anna Conte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: miss - ischia

Elisabet Viktoria Ruzhyla è “Miss Ischia” 2025

La diciannovenne Elisabet Viktoria Ruzhyla è “Miss Ischia” 2025

#Ischia - #ElisabetViktoriaRuzhyla è "Miss Ischia" 2025. Grande successo a Forio nella finale condotta da Magda Mancuso. #Spattacolo #MissIschia2025 #Forio #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

#Ischia - #ElisabetViktoriaRuzhyla è "Miss Ischia" 2025. Grande successo a Forio nella finale condotta da Magda Mancuso. #Spettacolo #Celebrità #MissIschia2025 #Forio #NanoTV - X Vai su X

Denise Lento incoronata Miss Europa 2024 nella finale di Ischia; L'ADDIO A MARISA JOSSA, MISS ITALIA 1959; Miss Italia è una piemontese, incoronata Francesca Bergesio.

Elisabet Viktoria Ruzhyla è “Miss Ischia” 2025 - Si è conclusa con un grande successo la finalissima di Miss Ischia 2025, che ha incoronato la nuova reginetta dell’isola. Riporta ilgolfo24.it

Alla 19enne Elisabet Viktoria Ruzhyla il titolo Miss Ischia 2025 - Si chiama Elisabet Viktoria Ruzhyla e ha 19 anni, Miss Ischia 2025: la nuova miss è stata eletta al termine della finalissima a cui hanno partecipato 32 aspiranti reginette dell'isola verde che si è s ... Si legge su ansa.it