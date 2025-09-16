Mio padre quando era ubriaco picchiava prima noi poi mia madre Lucia Tre volte la mandò in coma Un giorno lei se ne andò | il ricordo di Mauro Corona

Mauro Corona è tornato a parlare dei problemi vissuti in famiglia in una intervista al settimanale DiPiù. "Mio padre quando era ubriaco picchiava prima noi, poi mia madre Lucia.- ha ricordato – Tre volte la mandò in coma. Un giorno lei se ne andò. La vidi salire su un furgoncino rosso. Io avevo sei anni, mio fratello Felice cinque e Richetto, il più piccolo, solo quattro mesi. Sarebbe tornata sette anni dopo. Mio fratello Felice andava a trovarla ogni tanto. Io per un anno e mezzo non volli vederla, anche se abitavamo a due passi. Stavo con mio nonno, che mi aveva insegnato a scalare le montagne, a intagliare il legno e a cacciare nei boschi".

