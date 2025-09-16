Minuto di silenzio per Charlie Kirk in Consiglio comunale Ma dopo scoppia la polemica | Morte strumentalizzata
E' stato un minuto di silenzio denso di contrapposizione politica quello che il Consiglio comunale di Forlì, martedì pomeriggio, ha osservato in apertura della seduta per l'assassinio dell'attivista e influencer americano trumpiano Charlie Kirk durante un incontro pubblico. Ad avanzare la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
