Minacciato con un coltello e rapinato nel parco | la Polizia arresta un 32enne

Ravennatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La feroce rapina nel parco termina con un arresto da parte dei poliziotti. Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Faenza ha tratto in arresto un uomo, un cittadino marocchino di 32 anni, per rapina. L'uomo è accusato di aver minacciato con un coltello un passante all’interno del parco Mita. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

