Minaccia e offende gli agenti | denunciato parcheggiatore abusivo in Piazza Amendola

Nella giornata di ieri, gli agenti della Questura di Salerno hanno fermato e denunciato un giovane italiano, già noto alle forze dell’ordine per l’attività di parcheggiatore abusivo in varie zone della città.Il fattoIn particolare gli uomini della Digos hanno individuato, in Piazza Amendola, il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

